Это решение арбитра осложнило «Краснодару» борьбу за титул: Мусаев в бешенстве

Уже на 12-й минуте защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси присел на желтую карточку. Француз далеко от себя отпустил мяч – пришлось въезжать в ногу Жоао Батчи. На этом грубость легионера не закончилась – на 35-й минуте он придержал за футболку на фланге Лукаса Оласу и в этой же атаке срубил в подкате Джона Кордобу на подступах к штрафной. Свисток Никиты Новикова промолчал.
Негодовали все – Мурад Мусаев после свистка на перерыв вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру. Оттаскивать главного тренера пришлось персоналу клуба и Станиславу Агкацеву. Недоволен решением остался и Кордоба, продолживший выяснять отношения в подтрибунном помещении, и Кевин Ленини: «Нужно быть всем более внимательными, потому что случаются сомнительные нарушения. Иногда чувствуется несправедливость. В игре есть ВАР – мне кажется, на последних минутах нужно было посмотреть повтор, чтобы быть уверенным в своих решениях» – сказал полузащитник в перерыве в эфире «Матч ТВ».
Поддерживает «Краснодар» и бывший арбитр ФИФА Алексей Матюнин: «Футболист «Краснодара» идет в свободную зону и у него есть пространство. В перспективе может ворваться в штрафную и опасно прострелить. Ньямси срывает перспективную атаку, это чистая жёлтая карточка. У него она уже была - судья был обязан помнить. Забыл или пожалел - неважно. Как ни крути - это удаление» – сказал он в комментарии Rusfootball.info
В матче с «Краснодаром» Ньямси, который, возможно, заслуживал второй желтой карточки, сыграл ключевую роль. На 77-й минуте он помог своей команде избежать пропущенного мяча, лежа заблокировав удар. В компенсированное время француз сорвал перспективную атаку гостей при счете 3:3 – свалил с ног Кордобу и после свистка откинул мяч. Не тянет ли это уже на третью желтую карточку? Вопрос открытый.
Более того, за 90 минут Жерзино совершил 4 фола (больше всех на поле), 4 раза был успешен в отборе (лучший результат матча), записал на свой счет 7 перехватов и выиграл 8 подборов. Смог бы «Локомотив» набрать очки, если бы остался без защитника еще в первом тайме?
Это уже не первый случай в нынешнем сезоне, когда «быки» остаются недовольны судейством. Все тот же Кордоба после поражения от «Зенита» в 10 туре РПЛ заявил, что его команде пришлось играть против 14-ти человек. По итогам той встречи «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по решению Ивана Абросимова засчитать первый гол петербуржцев, ведь перед взятием ворот Густаво Мантуан попал рукой по лицу Батчи, но комиссия поддержала арбитра.
Обращение в ЭСК РФС наверняка последует и в этот раз, но кому от этого легче? «Краснодар» вновь остался без победы, пусть и смог зацепить ничью, а два очка в таблице не прибавят, даже если решения Новикова признают неверными. Это понимает и Мусаев:
«Градус матча огромный, в руках арбитра наши судьбы. И когда вся страна видит, что это фол и вторая желтая… это огромная разница. Эпизод с Кордобой — фол, невозможно быть не эмоциональным.
От резервного арбитра ты не получаешь никаких вопросов, он молодой мальчик, который только зовет главного, чтобы он дал мне желтую. Это ключевой момент матча, который дорого нам стоил», - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.
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Фотоматериалы: скриншоты прямой трансляции «Матч ТВ».