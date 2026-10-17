- Разочарованы из-за упущенной победы?
- Нет, я доволен увиденной игрой. Очень хороший футбол показали обе команды. Было ощущение, что играют два лидера чемпионата. "Локомотив" выглядел очень достойно, но результат закономерен. Было бы, наверное, не очень справедливо, если бы "Краснодар" проиграл, потому что он не выглядел хуже. Замены Галактионова при этом сработали: два гола они принесли.
"Краснодар" потерял на какое-то время нить игры и пропустил, но потом собрался и сравнял счет. Позитив есть, у "Локомотива" есть движение вперёд. Хотя центральные защитники всё-таки играют слабо.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Наумов отреагировал на упущенную победу "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче железнодорожников с "Краснодаром" в РПЛ (3:3).
Фото: ФК "Краснодар"