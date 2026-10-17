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Экс-капитан "Факела" отреагировал на первую победу воронежцев в РПЛ

Ираклий Квеквескири считает, что две победы подряд могут помочь "Факелу" выбраться из сложной ситуации.
Фото: ФК "Факел"
Бывший капитан воронежцев отметил, что успех в кубковой встрече с "Краснодаром" вернул команде уверенность после затяжного периода без положительных результатов.

- Конечно, эмоциональный фон в команде поднимается, когда ты обыгрываешь большую команду - "Краснодар" на выезде. Сам факт важен, потому что долгий период был без побед и положительных эмоций. А это всё придаёт больше уверенности, сил и надежды.

Думаю, что свет в конце тоннеля уже виден. Надо думать только о себе. Ребятам всё по силам. Надо верить в себя и не сдаваться, - цитирует Квеквескири "Чемпионат".

17 октября "Факел" обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:1 и одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. До этого воронежцы также победили "Краснодар" на выезде в Кубке России.

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