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Зобнин обратился к болельщикам "Спартака"

Роман Зобнин обратился к болельщикам "Спартака" перед домашним матчем с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча 11-го тура РПЛ будет посвящена 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна. Капитан красно-белых призвал болельщиков прийти на стадион и вместе с командой почтить память легендарного футболиста.

- Для нас это был великий футболист, чьё влияние, конечно же, сказывалось на болельщиках, на клубе и на всех людях, которые болеют за "Спартак". Давайте проведём этот день вместе.

Приглашаю вас на стадион. Постараемся, конечно же, вас порадовать, выиграть, и вместе отметим 100-летие Никиты Павловича Симоняна, - обратился Зобнин к болельщикам в видео, опубликованном в телеграм-канале "Спартака".

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 18 октября и начнётся в 18:45 мск. После десяти туров красно-белые набрали 20 очков и занимают пятое место в РПЛ.

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