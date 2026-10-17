Зобнин обратился к болельщикам "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

Приглашаю вас на стадион. Постараемся, конечно же, вас порадовать, выиграть, и вместе отметим 100-летие Никиты Павловича Симоняна, - обратился Зобнин к болельщикам в видео, опубликованном в телеграм-канале "Спартака".