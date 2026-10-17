Зобнин обратился к болельщикам "Спартака"

- Для нас это был великий футболист, чьё влияние, конечно же, сказывалось на болельщиках, на клубе и на всех людях, которые болеют за "Спартак". Давайте проведём этот день вместе.
Приглашаю вас на стадион. Постараемся, конечно же, вас порадовать, выиграть, и вместе отметим 100-летие Никиты Павловича Симоняна, - обратился Зобнин к болельщикам в видео, опубликованном в телеграм-канале "Спартака".
Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 18 октября и начнётся в 18:45 мск. После десяти туров красно-белые набрали 20 очков и занимают пятое место в РПЛ.