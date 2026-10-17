Самедов назвал игрока, которому отдал бы "Золотой мяч"

- Мне очень нравится, как провёл прошлый сезон Майкл Олисе. Понятно, что сборная Франции не выиграла чемпионат мира, "Бавария" не взяла Лигу чемпионов, но всё равно. Беллингем мне тоже симпатичен. Ямаль здорово играл и стал чемпионом мира - скорее всего, он главный фаворит.
Но у Олисе, мне кажется, получился невероятный сезон как на клубном уровне, так и в сборной. Мне нравится эта кандидатура, я бы отдал награду ему, - цитирует Самедова "Советский спорт".
В сезоне-2025/26 Олисе выиграл с "Баварией" чемпионат и Кубок Германии, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Со сборной Франции 24-летний футболист добрался до полуфинала чемпионата мира.