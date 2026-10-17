По предварительным данным, у полузащитника диагностирован закрытый перелом наружной лодыжки правой голени. Кроме того, в протоколе встречи указано повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава, а также множественные ушибы и ссадины правой голени.
Травму Бабкин получил в концовке матча 11-го тура РПЛ, который завершился со счётом 3:3.
Источник: "Матч ТВ"
У игрока "Локомотива" предварительно диагностирован перелом после матча с "Краснодаром"
Сергей Бабкин получил серьёзную травму в концовке матча "Локомотива" с "Краснодаром".
Фото: ФК "Локомотив"