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Футболист "Краснодара" назвал ошибку арбитра в матче с "Локомотивом"

Вингер "Краснодара" Жоао Батчи подвел итоги матча 11 тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Батчи, одного из футболистов "Локомотива" должны были удалить с поля.

- Тяжелый матч, трудно подобрать слова. Думаю, играли неплохо. После того как соперник сравнял, мы продолжили играть и давить.
На мой взгляд, одного из игроков "Локомотива" должны были удалить за фол на Кордобе.

Мне кажется, что это даже не вторая желтая, а прямая красная карточка. Но имеем то, что имеем, - приводит слова Батчи "Матч ТВ".

В субботу, 17 октября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Николай Титков, Александр Руденко и Александр Коваленко, в составе гостей - Жоао Батчи, Лукас Оласа и Джон Кордоба.

В первом тайме защитник "железнодорожников" Жерзино Ньямси получил желтую карточку за фол на Батчи, через 20 минут он вновь нарушил правила вблизи своей штрафной площади, но остался безнаказанным.

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