Футболист "Краснодара" назвал ошибку арбитра в матче с "Локомотивом"

- Тяжелый матч, трудно подобрать слова. Думаю, играли неплохо. После того как соперник сравнял, мы продолжили играть и давить.
На мой взгляд, одного из игроков "Локомотива" должны были удалить за фол на Кордобе.
Мне кажется, что это даже не вторая желтая, а прямая красная карточка. Но имеем то, что имеем, - приводит слова Батчи "Матч ТВ".
В субботу, 17 октября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Николай Титков, Александр Руденко и Александр Коваленко, в составе гостей - Жоао Батчи, Лукас Оласа и Джон Кордоба.
В первом тайме защитник "железнодорожников" Жерзино Ньямси получил желтую карточку за фол на Батчи, через 20 минут он вновь нарушил правила вблизи своей штрафной площади, но остался безнаказанным.