"Нет слов". Комличенко - о ничьей с "Краснодаром"

- Одним словом — обидно.
У меня нет слов. Расстроен. Нельзя такие игры отдавать.
"Краснодар" возмущён судейством? Ну, ок, - приводит слова Комличенко "РБ Спорт".
В субботу, 17 октября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Николай Титков, Александр Руденко и Александр Коваленко, в составе гостей - Жоао Батчи, Лукас Оласа и Джон Кордоба.
По итогам 11 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками, южане располагаются на третьей строчке с 22 баллами в своем активе.