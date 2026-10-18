Пальцев объяснил, почему "Краснодар" не смог победить "Локомотив"

- Мы вели в счёте, сначала получалось. Что пошло не так в середине матча? Не знаю, не могу ответить.
Наверно, чуть-чуть расслабились, пропустили три гола, - приводит слова Пальцева "Советский спорт".
В субботу, 17 октября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Николай Титков, Александр Руденко и Александр Коваленко, в составе гостей - Жоао Батчи, Лукас Оласа и Джон Кордоба.
По итогам 11 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками, южане располагаются на третьей строчке с 22 баллами в своем активе.