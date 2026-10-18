Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
14:00
АхматНе начат
Динамо
16:15
ЦСКАНе начат
Спартак
18:45
РубинНе начат
Балтика
21:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен
Урал
13:00
Нижний НовгородНе начат
Текстильщик
15:00
ЧелябинскНе начат
Велес
17:00
ШинникНе начат

Пальцев объяснил, почему "Краснодар" не смог победить "Локомотив"

Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев высказался о ничьей с "Локомотивом" в 11 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Пальцева, "Краснодар" чуть-чуть расслабился и пропустил три мяча.

- Мы вели в счёте, сначала получалось. Что пошло не так в середине матча? Не знаю, не могу ответить.
Наверно, чуть-чуть расслабились, пропустили три гола, - приводит слова Пальцева "Советский спорт".

В субботу, 17 октября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Николай Титков, Александр Руденко и Александр Коваленко, в составе гостей - Жоао Батчи, Лукас Оласа и Джон Кордоба.

По итогам 11 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками, южане располагаются на третьей строчке с 22 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится