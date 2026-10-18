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Матч лидеров: где смотреть прямую трансляцию 11 тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА

"Динамо" Москва - ЦСКА: во сколько и на каком канале смотреть прямую трансляцию матча 11 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Сегодня, 18 октября, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 11 тура чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 16:15 по столичному времени. Прямая трансляция этой встречи будет доступна бесплатно на телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info также проведет текстовую трансляцию матча.

По итогам десяти сыгранных туров бело-голубые возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 22 набранными очками, команда Дмитрия Игдисамова занимает второе место с таким же количеством баллов в совем активе.

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