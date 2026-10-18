Матч лидеров: где смотреть прямую трансляцию 11 тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА

Сегодня, 18 октября, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 11 тура чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 16:15 по столичному времени. Прямая трансляция этой встречи будет доступна бесплатно на телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info также проведет текстовую трансляцию матча.
По итогам десяти сыгранных туров бело-голубые возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 22 набранными очками, команда Дмитрия Игдисамова занимает второе место с таким же количеством баллов в совем активе.