"Показатель текущих проблем". Рабинер - о ничьей между "Локо" и "Краснодаром"

Фото: ФК "Локомотив"

- 3:3 больше видится показателем текущих проблем соперников, чем их достоинств. Хотя правильно будет и поаплодировать прогрессирующей атаке хозяев и воле гостей, ушедших с 1:3 на 78-й минуте.

Кордоба в концовке показал свою светлую сторону. Часто с таких отыгрышей у команд начинаются белые полосы. Вот только черная у "Краснодара" уж больно затянулась - ноль побед в пяти турах. Отсутствие Кривцова компенсировать никак не удается, равно как и центр защиты впервые за несколько лет стал уязвим.Судейство молодого Новикова - катастрофа. Но не потому, что в чью-то пользу. Просто человек не готов к такому нерву и накалу. И прав Мусаев: судья должен общаться и уметь четко, убедительно объяснить тренеру ключевое решение, как в случае с очевиднейшей по мне второй желтой Ньямси. Ну, и тяжелейшая травма Бабкина должна была вызвать какую-то реакцию арбитра, - сказал Рабинер.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info