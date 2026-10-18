Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
14:00
АхматНе начат
Динамо
16:15
ЦСКАНе начат
Спартак
18:45
РубинНе начат
Балтика
21:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен
Урал
13:00
Нижний НовгородНе начат
Текстильщик
15:00
ЧелябинскНе начат
Велес
17:00
ШинникНе начат

"Показатель текущих проблем". Рабинер - о ничьей между "Локо" и "Краснодаром"

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер поделился с Rusfootball.info ощущениями от триллера "Локомотив" - "Краснодар" (3:3).
Фото: ФК "Локомотив"
- 3:3 больше видится показателем текущих проблем соперников, чем их достоинств. Хотя правильно будет и поаплодировать прогрессирующей атаке хозяев и воле гостей, ушедших с 1:3 на 78-й минуте.

Кордоба в концовке показал свою светлую сторону. Часто с таких отыгрышей у команд начинаются белые полосы. Вот только черная у "Краснодара" уж больно затянулась - ноль побед в пяти турах. Отсутствие Кривцова компенсировать никак не удается, равно как и центр защиты впервые за несколько лет стал уязвим.

Судейство молодого Новикова - катастрофа. Но не потому, что в чью-то пользу. Просто человек не готов к такому нерву и накалу. И прав Мусаев: судья должен общаться и уметь четко, убедительно объяснить тренеру ключевое решение, как в случае с очевиднейшей по мне второй желтой Ньямси. Ну, и тяжелейшая травма Бабкина должна была вызвать какую-то реакцию арбитра, - сказал Рабинер.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится