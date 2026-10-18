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"Спартак" - "Рубин": где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

"Спартак" Москва - "Рубин" Казань: во сколько и где смотреть прямую трансляцию матча 11 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 18 октября, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин" в матче 11 тура чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 18:45 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет прямую текстовую трансляцию этой игры.

По итогам десяти сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками, казанцы располагаются на восьмой строчке с 12 баллами в своем активе.

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