"Спартак" - "Рубин": где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сегодня, 18 октября, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин" в матче 11 тура чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 18:45 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет прямую текстовую трансляцию этой игры.
По итогам десяти сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками, казанцы располагаются на восьмой строчке с 12 баллами в своем активе.