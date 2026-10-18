Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
14:00
АхматНе начат
Динамо
16:15
ЦСКАНе начат
Спартак
18:45
РубинНе начат
Балтика
21:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен
Урал
13:00
Нижний НовгородНе начат
Текстильщик
15:00
ЧелябинскНе начат
Велес
17:00
ШинникНе начат

"Ничего особенного, я даже удивился". Комличенко - о "Краснодаре"

Форвард "Локомотива" Николай Комличенко оценил игру "Краснодара".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Комличенко, в игре "Краснодара" нет ничего особенного.

- Да ничего особенного. Я прямо удивился. Ожидал большего.

Они на Кордобу всю игру бьют. Мы их даже особо сильно не прессинговали, а они всё равно туда. Если он зацепился, то они продолжают атаку. Поэтому и говорю, что ничего особенного нет, - приводит слова Комличенко "Чемпионат".

В субботу, 17 октября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Николай Титков, Александр Руденко и Александр Коваленко, в составе гостей - Жоао Батчи, Лукас Оласа и Джон Кордоба.

По итогам 11 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками, южане располагаются на третьей строчке с 22 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится