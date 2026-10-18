"Ничего особенного, я даже удивился". Комличенко - о "Краснодаре"

- Да ничего особенного. Я прямо удивился. Ожидал большего.
Они на Кордобу всю игру бьют. Мы их даже особо сильно не прессинговали, а они всё равно туда. Если он зацепился, то они продолжают атаку. Поэтому и говорю, что ничего особенного нет, - приводит слова Комличенко "Чемпионат".
В субботу, 17 октября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Николай Титков, Александр Руденко и Александр Коваленко, в составе гостей - Жоао Батчи, Лукас Оласа и Джон Кордоба.
По итогам 11 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками, южане располагаются на третьей строчке с 22 баллами в своем активе.