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Даку высказался об адаптации в "Спартаке"

Форвард Мирлинд Даку рассказал, как проходит его адаптация в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Даку, он хорошо адаптирован в "Спартаке", нужно просто забивать голы.

- У меня не было мыслей остаться тренироваться в "Спартаке" для лучшей адаптации. Играть за сборную тоже очень важно.
Я уже хорошо адаптирован. Сейчас мне нужно просто забивать голы, - цитирует Даку "СЭ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2029 года. В составе красно-белых форвард вышел на поле в 12 встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Также форвард выступает за национальную команду Албании.

Сегодня, 18 октября, команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином" в матче 11 тура чемпионата России.

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