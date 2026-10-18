Даку высказался об адаптации в "Спартаке"

- У меня не было мыслей остаться тренироваться в "Спартаке" для лучшей адаптации. Играть за сборную тоже очень важно.
Я уже хорошо адаптирован. Сейчас мне нужно просто забивать голы, - цитирует Даку "СЭ".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2029 года. В составе красно-белых форвард вышел на поле в 12 встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Также форвард выступает за национальную команду Албании.
Сегодня, 18 октября, команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином" в матче 11 тура чемпионата России.