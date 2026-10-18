Силкин: Тюкавин в одиночку может затащить в матче с ЦСКА

"Динамо" вполне может и способно обыграть ЦСКА, один Тюкавин может в одиночку затащить команду. Жду от Кости многого в этой игре, – сказал Силкин.
На данный момент бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 22 набранными очками в своем активе, красно-синие занимают второе место с таким же количеством баллов.
Напомним, что летом обе команды сменили главных тренеров. "Армейцы" утвердили Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера, а бело-голубые вернули Сандро Шварца, работавшего в клубе с 2020 по 2022 год.