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"Балтика" - "Ростов": на каком канале смотреть игру 11 тура РПЛ

"Балтика" - "Ростов": во сколько и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России.
Фото: ФК "Балтика"
Сегодня, 18 октября, состоится матч одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и "Ростовом". Встреча пройдет на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер". Интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.

На данный момент "Балтика" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. "Ростов" располагается на 11-й строчке с 10 баллами в своем активе.

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