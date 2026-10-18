Булыкин дал прогноз на встречу "Динамо" - ЦСКА в РПЛ

"В матче "Динамо" и ЦСКА нет фаворита. Может быть такая же голевая ничья, как в матче "Локомотив" - "Краснодар". И "Динамо", и ЦСКА возглавляют таблицу и приложат все усилия для победы.
Но думаю, матч закончится голевой ничьёй, потому что плотность в таблице большая. "Динамо" и ЦСКА будут аккуратно играть в конце матча, чтобы взять ничейку", - сказал Булыкин "Чемпионату".
Сегодня, 18 октября, состоится встреча в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА. Матч пройдет на домашней арене бело-голубых - "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.
После десяти туров у обеих команд по 22 очка. "Динамо" опережает "армейцев" по дополнительным показателям и занимает первую строчку в таблице.