Комличенко оценил судейство в игре с "Краснодаром": ничего критичного

"Да куда на второй минуте центральному защитнику жёлтую карточку давать? Ну предупреди… Не знаю. Мне кажется, можно было предупредить просто. Планка борьбы?
Мне - нормально. Где-то подсвистывал в ту сторону, где-то в нашу. Ничего прям такого критичного", - сказал Комличенко "Чемпионату".
Вчера, 17 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и "Краснодаром". Встреча проходила на "РЖД Арене". Игра завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. Главным арбитром матча был Никита Новиков.
Судья показал желтую карточку Сесару Монтесу на второй минуте встречи.