Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
14:00
АхматНе начат
Динамо
16:15
ЦСКАНе начат
Спартак
18:45
РубинНе начат
Балтика
21:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм
Текстильщик
15:00
ЧелябинскНе начат
Велес
17:00
ШинникНе начат

Комличенко оценил судейство в игре с "Краснодаром": ничего критичного

Футболист "Локомотива" Николай Комличенко дал оценку работе арбитров в матче против "Краснодара".
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист не согласен с решением арбитра дать желтую карточку защитнику красно-зеленых в начале первого тайма.

"Да куда на второй минуте центральному защитнику жёлтую карточку давать? Ну предупреди… Не знаю. Мне кажется, можно было предупредить просто. Планка борьбы?

Мне - нормально. Где-то подсвистывал в ту сторону, где-то в нашу. Ничего прям такого критичного", - сказал Комличенко "Чемпионату".

Вчера, 17 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и "Краснодаром". Встреча проходила на "РЖД Арене". Игра завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. Главным арбитром матча был Никита Новиков.

Судья показал желтую карточку Сесару Монтесу на второй минуте встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится