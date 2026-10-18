В "Факеле" ответили, определились ли с новым тренером

"Когда "Факел" определится с тем, кто возглавит команду? Пока нас все устраивает, по-другому и быть не может, потому что в двух играх при Ребко команда одержала две победы.Говорить о том, что мы кого-то ищем, неправильно по отношению к Алексею", - сказал Пименов "Матч ТВ".
12 октября пресс-служба воронежского "Факела" объявила об уходе Олега Василенко с поста главного тренера клуба.
Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Алексей Ребко. На данный момент под его руководством одержали две победы в двух матчах: одолели "Краснодар" в Кубке России (2:0) и "Крылья Советов" в РПЛ (2:1).