В "Факеле" ответили, определились ли с новым тренером

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов прокомментировал ситуацию с постом главного тренера клуба.

Фото: ФК "Факел"

"Когда "Факел" определится с тем, кто возглавит команду? Пока нас все устраивает, по-другому и быть не может, потому что в двух играх при Ребко команда одержала две победы.