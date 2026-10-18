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В "Факеле" ответили, определились ли с новым тренером

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов прокомментировал ситуацию с постом главного тренера клуба.
Фото: ФК "Факел"
Руслан Пименов заявил, что на данный момент руководство клуба довольно Алексеем Ребко.

"Когда "Факел" определится с тем, кто возглавит команду? Пока нас все устраивает, по-другому и быть не может, потому что в двух играх при Ребко команда одержала две победы.
Говорить о том, что мы кого-то ищем, неправильно по отношению к Алексею", - сказал Пименов "Матч ТВ".

12 октября пресс-служба воронежского "Факела" объявила об уходе Олега Василенко с поста главного тренера клуба.

Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Алексей Ребко. На данный момент под его руководством одержали две победы в двух матчах: одолели "Краснодар" в Кубке России (2:0) и "Крылья Советов" в РПЛ (2:1).

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