Агент Жемалетдинова объяснил, почему игрок остался без клуба

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста Рифата Жемалетдинова, объяснил, почему игрок остался без клуба после летнего трансферного окна.

Фото: ФК "Ахмат"

Старались найти что-то другое - не получилось. А клубы, которые были заинтересованы в его приглашении, к тому моменту укомплектовались", - сказал Кузьмичев "Чемпионату"

Владимир Кузьмичев рассказал, что изначальные предложения от клубов показались футболисту не сильно интересными, а другие найти не удалось."К сожалению, получилось так, что когда трансферное окно только открывалось, предложения на тот момент Рифату показались не очень интересными.Последним клубом Рифата Жемалетдинова был грозненский "Ахмат". На счету атакующего полузащитника 16 матчей, один гол и одна результативная передача. 30-летний футболист находится в статусе свободного агента с начала июня. Его трансферная стоимость по оценке сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.