Агент Жемалетдинова объяснил, почему игрок остался без клуба

"К сожалению, получилось так, что когда трансферное окно только открывалось, предложения на тот момент Рифату показались не очень интересными.
Старались найти что-то другое - не получилось. А клубы, которые были заинтересованы в его приглашении, к тому моменту укомплектовались", - сказал Кузьмичев "Чемпионату".
Последним клубом Рифата Жемалетдинова был грозненский "Ахмат". На счету атакующего полузащитника 16 матчей, один гол и одна результативная передача. 30-летний футболист находится в статусе свободного агента с начала июня. Его трансферная стоимость по оценке сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.