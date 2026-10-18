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Агент Жемалетдинова объяснил, почему игрок остался без клуба

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста Рифата Жемалетдинова, объяснил, почему игрок остался без клуба после летнего трансферного окна.
Фото: ФК "Ахмат"
Владимир Кузьмичев рассказал, что изначальные предложения от клубов показались футболисту не сильно интересными, а другие найти не удалось.

"К сожалению, получилось так, что когда трансферное окно только открывалось, предложения на тот момент Рифату показались не очень интересными.

Старались найти что-то другое - не получилось. А клубы, которые были заинтересованы в его приглашении, к тому моменту укомплектовались", - сказал Кузьмичев "Чемпионату".

Последним клубом Рифата Жемалетдинова был грозненский "Ахмат". На счету атакующего полузащитника 16 матчей, один гол и одна результативная передача. 30-летний футболист находится в статусе свободного агента с начала июня. Его трансферная стоимость по оценке сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

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