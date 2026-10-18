Аршавин: подписание нового контракта с Барко - удача для "Спартака"

"Барко - главный игрок "Спартака" последние пару лет. И подписание нового контракта - удача для клуба.А то, что по деньгам он получил много… Барко - один из лучших (в чемпионате), он должен получать много. Хотя порядок цифр я не знаю. Главное, что "Спартак" сохранил лидера. Думаю, все счастливы", - сказал Аршавин "Матч ТВ".
Эсекьель Барко защищает цвета московского "Спартака" с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету атакующего полузащитника 8 матчей, 1 забитый гол и 2 результативные передачи. Новое соглашение аргентинца с красно-белыми рассчитано до конца июня 2030 года.