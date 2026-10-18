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Аршавин: подписание нового контракта с Барко - удача для "Спартака"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал новый контракт "Спартака" с Эсекьелем Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Андрей Аршавин считает правильным продление контракта столичного клуба с 27-летним футболистом.

"Барко - главный игрок "Спартака" последние пару лет. И подписание нового контракта - удача для клуба.
А то, что по деньгам он получил много… Барко - один из лучших (в чемпионате), он должен получать много. Хотя порядок цифр я не знаю. Главное, что "Спартак" сохранил лидера. Думаю, все счастливы", - сказал Аршавин "Матч ТВ".

Эсекьель Барко защищает цвета московского "Спартака" с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету атакующего полузащитника 8 матчей, 1 забитый гол и 2 результативные передачи. Новое соглашение аргентинца с красно-белыми рассчитано до конца июня 2030 года.

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