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"Ахмат" побеждает "Зенит" в гостях после первого тайма

"Ахмат" побеждает "Зенит" в гостевом матче РПЛ по итогам первого тайма.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 18 октября, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" проходит матч 11-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ахматом".

По итогам первого тайма гости ведут со счетом 1:0. Единственным голом отличился нападающий грозненского клуба Лечи Садулаев.

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