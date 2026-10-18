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Соболева едва не спровоцировал на драку защитник "Ахмата". Форварда сдержали Семак и партнеры

После финального свистка в Санкт-Петербурге на поле началась потасовка.
Фото: скриншот трансляции
Завершился матч 11-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ахматом", который проходил на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

Сразу после финального свистка защитник грозненской команды Калиду Сидибе жестом позвал нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева подраться в подтрибунном помещении. Взбешенного россиянина сдерживали Сергей Семак, Максим Глушенков и другие партнеры.

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