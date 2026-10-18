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Объявлен лучший игрок матча "Зенит" - "Ахмат"

Стало известно имя лучшего футболиста матча 11-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Ахматом".
Фото: ФК "Зенит"
В Санкт-Петербурге завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Ахматом". Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена", волевую победу со счетом 3:2 одержали хозяева поля. Решающий гол на 90-й минуте забил атакующий полузащитник Джон Джон.

По итогам игры лучшим футболистом был признан опорный хавбек сине-бело-голубых Артем Карпукас.

24-летний Карпукас вышел на поле в стартовом составе, провел полный матч и отметился голевой передачей.

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