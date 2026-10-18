Характер чемпиона? «Зенит» дожимает «Ахмат» дома и взлетает на вершину

У «Ахмата» же без серьезных изменений не обошлось: из-за травмы Ромау с первых минут появился Ибишев. К тому же еще Максим Самородов не был готов отыграть все 90 минут.
В этой ситуации свой шанс получил Кирилл Щетинин, которому предстояло проявить себя перед Станиславом Черчесовым, учитывая, что после перехода из «Ростова» он не является игроком стартового состава грозненского клуба (позиция «десятки» занята Касинтурой, а фланги - Садулаевым и Самородовым)
Начало встречи прошло под диктовку гостей. «Ахмат» не только не собирался отдавать инициативу, но и уверенно забирал мяч под свой контроль, владея им в первые минуты ощутимые 56% против 44% у петербуржцев.
Игра «Зенита» в атаке откровенно не клеилась, прессинг отсутствовал напрочь, и первый гол гостей выглядел абсолютно логичным.
На исходе трети тайма Касинтура заметил свободную зону между Алипом и Луисом Энрике, который побежал страховать ушедшего вперед Дугласа Сантоса, и исполнил роскошную диагональ со своей половины поля. Лечи Садулаев ворвался в этот коридор и изящно переправил мяч внешней стороной стопы в сетку ворот.
Абсолютно заслуженный успех грозненцев, оставивший вопросы к тому, чем вообще занимался «Зенит» в первой половине игры. Впрочем, после перерыва от сонной стати хозяев не осталось и следа.
Мощный старт второго тайма мгновенно принес плоды: Артем Карпукас, оценив ситуацию, неожиданно полез вперед на троих соперников и протолкнул мяч на Максима Глушенкова. Тот пробил в штангу, после чего отскок от ноги Адамова привел к первому голу «Зенита».
Не прошло и 15 минут, как эта ударная связка снова сотворила настоящий шедевр. Карпукас в стиле Андреса Иньесты развернулся и выдал филигранный пас на Глушенкова, который хладнокровным ударом вывел хозяев вперед.
К слову, забитый мяч принес Максиму уже одиннадцатое результативное действие в сезоне (9+2) и позволил обойти Александра Соболева по этому показателю.
Казалось, «Зенит» полностью перехватил инициативу во втором тайме и должен спокойно доводить матч до победы, но концовка приготовила для команды Сергея Семака аттракцион эмоций. На исходе основного времени Мохамед Конате после классной подачи с фланга головой восстановил равновесие.
И все же последнее слово осталось за петербуржцами. На 90-й минуте футболисты «Зенита» организовали великолепную комбинацию, точку в которой поставил Джон Джон.
Интересно, что снова «серым кардиналом» выступил неутомимый Карпукас, выигравший важнейшее единоборство у Цаке.
Трудовая и нервная победа выводит «Зенит» на первое место в турнирной таблице по крайней мере до вечера.
Для команды же Станислава Черчесова матч в Санкт-Петербурге стал продолжением черной полосы.
Грозненцы не могут выиграть уже на протяжении четырех официальных встреч с учетом Кубка (три поражения и ничья), а их гостевая безвыигрышная серия в чемпионате достигла уже 20 матчей подряд - последняя выездная победа датировалась еще 20 сентября 2025 года в матче против «Пари НН».
Фото: ФК «Зенит», РПЛ