"Спартак" и "Рубин" назвали составы на встречу 11-го тура РПЛ. Даку - в запасе
Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Рубина" на очный матч.
Сегодня, 18 октября, состоится матч "Спартак" - "Рубин" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:45 по местному времени.
Красно-белые набрали 20 очков и замыкают топ-5 после десяти сыгранных туров чемпионата. Казанская команда располагается на восьмой стрчоке, имея в своем активе на 8 баллов меньше.