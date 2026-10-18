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"Спартак" и "Рубин" назвали составы на встречу 11-го тура РПЛ. Даку - в запасе

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Рубина" на очный матч.


Сегодня, 18 октября, состоится матч "Спартак" - "Рубин" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:45 по местному времени.

Красно-белые набрали 20 очков и замыкают топ-5 после десяти сыгранных туров чемпионата. Казанская команда располагается на восьмой стрчоке, имея в своем активе на 8 баллов меньше.

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