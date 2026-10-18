"Динамо" в концовке вырвало победу над ЦСКА и возглавило РПЛ

Фото: ФК "Динамо"

Форвард Константин Тюкавин вывел хозяев поля вперед на 31-й минуте. На 43-й минуте полузащитник Иван Обляков реализовал пенальти и на перерыв команды ушли при равном счете. За минуту до конца основного времени матча защитник Роберто Фернандес забил победный гол бело-голубых, а точку в дерби поставил вингер Виктор Окишор.Таким образом подопечные Сандро Шварца набрали 25 очков и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.: Тюкавин, 31, Фернандес, 88, Окишор, 90+2 - Обляков, 43 (пен).: Лунёв, Маричаль, Фернандес, Скопинцев (Осипенко, 69), Давид Рикардо, Бителло, Д. Глебов, Фомин, Артур Гомес (Гутьеррес, 69), Гладышев (Окишор, 76), Тюкавин (Сергеев, 81).: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Данилов, Обляков, К. Глебов (Алвес, 67), Олейников (Фиров, 81), Кисляк, Лусиано (Воронов, 70).: Лусиано, 28, Фомин, 45, Д. Глебов, 90+4.