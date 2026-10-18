Голенков выйдет в стартовом составе "Балтики" на игру против "Ростова"
Стали известны стартовые составы на заключительный матч воскресенья "Балтика" - "Ростов".
"Балтика" и "Ростов" сыграют в рамках 11-го тура чемпионата России сегодня, 18 октября. Матч пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 21:00 по московскому времени.
Команда Андрея Талалаева набрала 12 очков и находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Ростовчане с 11 заработанными баллами идут на 13-м месте.