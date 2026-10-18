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Окишор прокомментировал забитый гол в ворота ЦСКА

Нападающий "Динамо" Виктор Окишор высказался о забитом голе в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"С каждым матчем набираюсь опыта, поэтому получается играть более уверенно.
Я счастлив, что забил. Очень рад.
Мы ощущаем каждую победу особенно", - приводит слова Окишора "Чемпионат".

Форвард Константин Тюкавин вывел хозяев поля вперед на 31-й минуте. На 43-й минуте полузащитник Иван Обляков реализовал пенальти и на перерыв команды ушли при равном счете. За минуту до конца основного времени матча защитник Роберто Фернандес забил победный гол бело-голубых, а точку в дерби поставил вингер Виктор Окишор.

Таким образом подопечные Сандро Шварца набрали 25 очков и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.

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