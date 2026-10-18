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Дубль Даку помог "Спартаку" одержать разгромную победу над "Рубином"

Завершился матч 11-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" одержал разгромную победу со счётом 4:0. На 18-й минуте матча аргентинский нападающий красно-белых Пабло Солари открыл счёт. Под занавес первого тайма на 43-й минуте Манфред Угальде удвоил преимущество подопечных Хуана Карседо. Точку в матче поставил Мирлинд Даку, забив два гола своей бывшей команде.

Одержав победу, "Спартак" поднялся на третье место в таблице РПЛ с 23 очками. "Рубин" остался на восьмой строчке с 12 баллами.

Чемпионат России

11 тур


Голы: Солари, 18, Угальде, 43, Даку, 65, 90.


"Спартак": Помазун, Парада (Денисов, 63), Бабич, Литвинов, Зобнин, Пруцев, Умяров, Барко (Сорокин, 83), Маркиньос (Дмитриев, 63), Солари (Массалыга, 74), Угальде (Даку, 63).

"Рубин": Ставер, Рожков, Урозов (Тесленко, 69), Вуячич, Лобов, Арройо, Иву, Ходжа (Сааведра, 69), Бабаев (Грипши, 46), Сальседо (Моторин, 79), Сиве (Безруков, 69).

Предупреждения: Урозов, 4, Угальде, 5, Парада, 36, Сорокин, 86.

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