"Спартак" одержал разгромную победу со счётом 4:0. На 18-й минуте матча аргентинский нападающий красно-белых Пабло Солари открыл счёт. Под занавес первого тайма на 43-й минуте Манфред Угальде удвоил преимущество подопечных Хуана Карседо. Точку в матче поставил Мирлинд Даку, забив два гола своей бывшей команде.
Одержав победу, "Спартак" поднялся на третье место в таблице РПЛ с 23 очками. "Рубин" остался на восьмой строчке с 12 баллами.
Чемпионат России
11 тур
Голы: Солари, 18, Угальде, 43, Даку, 65, 90.
"Спартак": Помазун, Парада (Денисов, 63), Бабич, Литвинов, Зобнин, Пруцев, Умяров, Барко (Сорокин, 83), Маркиньос (Дмитриев, 63), Солари (Массалыга, 74), Угальде (Даку, 63).
"Рубин": Ставер, Рожков, Урозов (Тесленко, 69), Вуячич, Лобов, Арройо, Иву, Ходжа (Сааведра, 69), Бабаев (Грипши, 46), Сальседо (Моторин, 79), Сиве (Безруков, 69).
Предупреждения: Урозов, 4, Угальде, 5, Парада, 36, Сорокин, 86.
Дубль Даку помог "Спартаку" одержать разгромную победу над "Рубином"
Завершился матч 11-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"