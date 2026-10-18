Смородская: футболисты "Динамо" очень хорошо выглядели

"Игроки "Динамо" — молодцы, очень хорошо выглядели.Мне вообще очень понравилась игра: быстрая такая, энергичная, открытая. Но считаю, что ЦСКА слишком рано "засушил весла", - сказала Смородская "Матч ТВ".
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу "Динамо".
Форвард Константин Тюкавин вывел хозяев поля вперед на 31-й минуте. На 43-й минуте полузащитник Иван Обляков реализовал пенальти и на перерыв команды ушли при равном счете. За минуту до конца основного времени матча защитник Роберто Фернандес забил победный гол бело-голубых, а точку в дерби поставил вингер Виктор Окишор.
Таким образом подопечные Сандро Шварца набрали 25 очков и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.