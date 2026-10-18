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Писарев дал прогноз на матч ЦСКА и "Спартака"

Тренер сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю,"Спартак" — это претендент на чемпионство. Потому что пазл состава складывается, химия есть.
Прогнозирую: с ЦСКА "Спартак" выдаст свою лучшую игру", - сказал Писарев в эфире "Матч ТВ".


Сегодня, 18 октября, ЦСКА уступил московскому "Динамо"в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счётом 1:3, а "Спартак" разгромил "Рубин" 4:0.

Встреча 12-го тура РПЛ со "Спартаком" состоится 25 октября в 16:00 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".

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