Владимир Антонов стал аналитиком махачкалинского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.
С 2021 по 2025 год специалист занимал аналогичную должность в "Сочи". После этого он находился в системе петербургского "Зенита", где работал с женской молодежной командой, а также в женской юниорской сборной России.
После 11 туров махачкалинцы набрали 13 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
Махачкалинское "Динамо" пополнил новый аналитик
Дагестанский клуб сообщил о пополнении в команде.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала