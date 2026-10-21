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Махачкалинское "Динамо" пополнил новый аналитик

Дагестанский клуб сообщил о пополнении в команде.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Владимир Антонов стал аналитиком махачкалинского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.

С 2021 по 2025 год специалист занимал аналогичную должность в "Сочи". После этого он находился в системе петербургского "Зенита", где работал с женской молодежной командой, а также в женской юниорской сборной России.

После 11 туров махачкалинцы набрали 13 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

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