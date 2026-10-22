Смородская высказалась о тяжёлой травме Кварацхелии

- Уверена, что Хвича вернётся на свой уровень, потому что он очень талантливый и трудолюбивый футболист. Травму надо просто пережить и перетерпеть, - цитирует Смородскую Metaratings.ru.
Кварацхелия получил повреждение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Барселоной", который завершился победой парижан со счётом 4:2. Форвард вышел в стартовом составе, но покинул поле на 59-й минуте.
Последующее обследование выявило у 25-летнего игрока разрыв передней крестообразной связки правого колена.