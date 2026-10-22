Капитан "Акрона" ответил, нужно ли Дзюбе завершать карьеру: цифры говорят за себя

- Мне кажется, что Дзюбе рано завершать карьеру.
Думаю, годик-два он ещё может поиграть на уровне РПЛ.
Дзюбу можно назвать легендой российского футбола? Конечно! Цифры говорят сами за себя, - приводит слова Бокоева "Совспорт".
Напомним, что Артем Дзюба по окончании прошлого сезона покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за волжан с сентября 2024 года. На данный момент форвард находится без команды.
Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиров в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Ранее он также выступал за "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и ряд других российских клубов.