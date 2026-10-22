Солари ответил, готов ли он уйти из "Спартака" ради "Интер Майами"

"Это правда, что я очень большой поклонник Лео Месси, но я сейчас абсолютно счастлив в "Спартаке".Мне здесь все нравится с самого первого дня, и я очень благодарен за это всем в клубе и нашим болельщикам. Тем более, думаю, что переход в "Интер Майами" - немного нереальная история", - сказал Солари Sport24.
Пабло Солари выступает за московский "Спартак" с февраля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых правый вингер провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Лионель Месси перешел из "ПСЖ" в "Интер Майами" в июле 2023 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2028 года.