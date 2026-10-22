ЦСКА и "Динамо" подписали соглашение о совместном развитии спортивной науки. Об этом сообщили пресс-службы московских клубов.
Перед дерби в 11-м туре РПЛ между "армейцами" и бело-голубыми было подписано соглашение о сотрудничестве в области спортивной науки. В его рамках медицинские департаменты обоих клубов будут проводить совместные исследования и реализовывать образовательные программы, позволяющие повысить уровень компетенций врачей и тренеров.
Напомним, центральный матч прошлого тура проходил на "ВТБ Арене" - центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина и завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.
ЦСКА и "Динамо" объявили о совместном развитии спортивной науки
Московские клубы подписали соглашение.
Фото: ПФК ЦСКА