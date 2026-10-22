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ЦСКА и "Динамо" объявили о совместном развитии спортивной науки

Московские клубы подписали соглашение.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА и "Динамо" подписали соглашение о совместном развитии спортивной науки. Об этом сообщили пресс-службы московских клубов.

Перед дерби в 11-м туре РПЛ между "армейцами" и бело-голубыми было подписано соглашение о сотрудничестве в области спортивной науки. В его рамках медицинские департаменты обоих клубов будут проводить совместные исследования и реализовывать образовательные программы, позволяющие повысить уровень компетенций врачей и тренеров.

Напомним, центральный матч прошлого тура проходил на "ВТБ Арене" - центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина и завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.

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