Бубнов назвал условие, при котором "Спартак" не выиграет в дерби у ЦСКА

Если здесь [в центре обороны] Литвинов будет, то все. Они погорят. "Спартак" не выиграет", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московские ЦСКА и "Спартак", состоится в ближайшее воскресенье, 25 октября. Дерби пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 16:00 по столичному времени. Главный судья встречи - Кирилл Левников.
В этом сезоне Руслан Литвинов провел в составе красно-белых 11 игр во всех турнирах и отличился одной голевой передачей.