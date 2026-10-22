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Бубнов назвал условие, при котором "Спартак" не выиграет в дерби у ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, почему "Спартак" может не выиграть у ЦСКА в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Литвинов не должен центрального защитника играть. Карседо должен выбирать между Джику, Ву и Бабичем. Литвинова не должно быть.

Если здесь [в центре обороны] Литвинов будет, то все. Они погорят. "Спартак" не выиграет", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московские ЦСКА и "Спартак", состоится в ближайшее воскресенье, 25 октября. Дерби пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 16:00 по столичному времени. Главный судья встречи - Кирилл Левников.

В этом сезоне Руслан Литвинов провел в составе красно-белых 11 игр во всех турнирах и отличился одной голевой передачей.

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