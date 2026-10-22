Погребняк назвал фаворита московского дерби ЦСКА - "Спартак"

- Думал, что матч "Динамо" - ЦСКА будет на три результата, но у динамовцев есть нападающий, а у армейцев его нет. То же самое со "Спартаком": у них есть выбор в атаке, а у ЦСКА - нет. Мне кажется, "Спартак" чуть больший фаворит в предстоящем дерби, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
Встреча 12-го тура РПЛ состоится 25 октября на домашнем стадионе ЦСКА в Москве. Начало матча запланировано на 16:00 мск.
Перед дерби "Спартак" занимает третье место в таблице с 23 очками, а армейцы располагаются следом, набрав 22 балла.