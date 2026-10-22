"Краснодар" получил крупный штраф и условное наказание после матча с "Зенитом"

Краснодар " получил денежный штраф и условное наказание по итогам домашнего матча с " Зенитом " в 10-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал кубанский клуб выплатить 250 тысяч рублей.



Как сообщила пресс-служба РФС, причиной санкций стали нарушения при организации безопасности на стадионе, создавшие угрозу для присутствовавших на арене людей. Кроме того, "Краснодару" условно назначили проведение двух домашних встреч на нейтральном поле в другом городе.



Игра против петербуржцев состоялась 10 октября и завершилась поражением хозяев со счётом 2:3.