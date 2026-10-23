Червиченко назвал фактор, который может решить исход дерби ЦСКА - "Спартак"

- Спорное утверждение, что "Спартак" фаворит в матче с ЦСКА. "Спартак" просто побыстрее, играет повеселее. Думаю, что здесь случай решит исход матча, нежели действительно преимущество одной из команд.
Какой-нибудь дурной случайный гол залетит или пенальти притянутый за уши, - приводит слова Червиченко Vprognoze.
К дерби соперники подходят с разными результатами в предыдущем туре РПЛ. "Спартак" разгромил "Рубин" со счётом 4:0 и занимает третье место, тогда как ЦСКА после поражения от "Динамо" (1:3) располагается на четвёртой строчке.
Матч пройдёт 25 октября на "ВЭБ Арене" и начнётся в 16:00 мск.