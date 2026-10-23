Рейтинг составлен международным центром спортивных исследований (CIES).
На первом месте расположился нападающий «Фенербахче» Мэйсон Гринвуд, который оценивается в € 55,1 млн. На второй строчке оказался форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен (€ 51 млн). Российский полузащитник Алексей Батраков занял третье место в оценкой в € 45,4 млн.
Алексей Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" в конце лета. За это время футболист провел за стамбульский клуб 9 матчей, забил 2 гола в Лиге чемпионов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Турции. Соглашение игрока со "львами" рассчитано до конца июня 2031 года.
Алексей Батраков вошел в топ-3 самых дорогих игроков чемпионата Турции - CIES
Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков вошел в список самых дорогих игроков чемпионата Турции.
Фото: ФК "Галатасарай"