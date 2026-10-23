Джику ответил на слова Дивеева о "Спартаке": с удовольствием обыграем "Зенит" еще раз

"Конечно, Барко для нас очень важный футболист. Но без него мы не можем выиграть матч? Это не так. У нас сильный состав и много футболистов, способных заменить травмированных", — отметил Джику.
Защитник также вспомнил провокационные высказывания Александра Соболева, призвав партнеров отвечать соперникам победами.
"Неважно, что говорят другие. Для меня лучший ответ — победа. Мы уже обыграли "Зенит" в чемпионате и с удовольствием сделаем это еще раз", — заявил футболист.
Кроме того, Джику отреагировал на критику со стороны Леонида Слуцкого, признавшись, что не знаком с тренером.
"Я не знаю, кто это, но это его мнение. Не проблема. Это же не мой тренер", — добавил защитник.
Источник: "РБ Спорт"