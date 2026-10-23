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Семак объяснил, почему "Зенит" стал так много пропускать

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал проблемы команды в обороне, отметив, что не видит причин для серьезного беспокойства.
Фото: ФК "Зенит"
Петербуржцы пропустили шесть голов в трех последних матчах чемпионата. При этом среди команд лидирующей пятерки "Зенит" наряду с "Краснодаром" имеет один из худших показателей по количеству пропущенных мячей.

"Я не думаю, что у нас есть какие-то критичные командные проблемы по оборонительным линиям. Но какие-то моменты, которые мы не доигрываем, какие-то ошибки, которые мы допускаем, соперник реализует с хорошим процентом реализации", — заявил Семак.

Специалист подчеркнул, что команда продолжает работать над ошибками, однако нынешняя результативность в атаке его устраивает.

"Были моменты, когда пропускали мало, но при этом играли плохо, а сейчас играем нормально, пропускаем много. Будем работать", — добавил тренер.

Источник: официальный сайт "Зенита"

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