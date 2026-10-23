Семак объяснил, почему "Зенит" стал так много пропускать

Фото: ФК "Зенит"

"Я не думаю, что у нас есть какие-то критичные командные проблемы по оборонительным линиям. Но какие-то моменты, которые мы не доигрываем, какие-то ошибки, которые мы допускаем, соперник реализует с хорошим процентом реализации", — заявил Семак.