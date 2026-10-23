Семак объяснил, почему "Зенит" стал так много пропускать

"Я не думаю, что у нас есть какие-то критичные командные проблемы по оборонительным линиям. Но какие-то моменты, которые мы не доигрываем, какие-то ошибки, которые мы допускаем, соперник реализует с хорошим процентом реализации", — заявил Семак.
Специалист подчеркнул, что команда продолжает работать над ошибками, однако нынешняя результативность в атаке его устраивает.
"Были моменты, когда пропускали мало, но при этом играли плохо, а сейчас играем нормально, пропускаем много. Будем работать", — добавил тренер.
Источник: официальный сайт "Зенита"