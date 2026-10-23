Мостовой - о Мусаеве: будь он иностранцем - давно бы выгнали

Фото: ФК "Краснодар"

"Честно, жду этот матч, чтобы в первую очередь посмотреть на Мусаева и его лицо, если "быки" проиграют. Не удивлюсь этому вообще. Сейчас у них кризис, и непонятно, смогут ли они оправиться. Был бы на месте Мусаева иностранец — гнали бы сразу же. А тут человек не выигрывает семь матчей, и все молчат. Это странно", — сказал Мостовой.