Мостовой - о Мусаеве: будь он иностранцем - давно бы выгнали

"Честно, жду этот матч, чтобы в первую очередь посмотреть на Мусаева и его лицо, если "быки" проиграют. Не удивлюсь этому вообще. Сейчас у них кризис, и непонятно, смогут ли они оправиться. Был бы на месте Мусаева иностранец — гнали бы сразу же. А тут человек не выигрывает семь матчей, и все молчат. Это странно", — сказал Мостовой.
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" — 3:3. По ходу встречи южане уступали со счетом 1:3 и забили дважды после 85-й минуты.
По итогам 11 сыгранных туров "быки" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками в своем активе.
Rusfootball.info