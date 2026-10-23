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Мостовой - о Мусаеве: будь он иностранцем - давно бы выгнали

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о матче 12-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Балтикой".
Фото: ФК "Краснодар"
"Честно, жду этот матч, чтобы в первую очередь посмотреть на Мусаева и его лицо, если "быки" проиграют. Не удивлюсь этому вообще. Сейчас у них кризис, и непонятно, смогут ли они оправиться. Был бы на месте Мусаева иностранец — гнали бы сразу же. А тут человек не выигрывает семь матчей, и все молчат. Это странно", — сказал Мостовой.

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" — 3:3. По ходу встречи южане уступали со счетом 1:3 и забили дважды после 85-й минуты.

По итогам 11 сыгранных туров "быки" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками в своем активе.

Rusfootball.info

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