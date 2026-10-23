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Гурцкая заподозрил неладное в назначении судьи на дерби ЦСКА — "Спартак"

Футбольный агент Тимур Гурцкая выразил недовольство назначением петербургского арбитра Кирилла Левникова на московское дерби ЦСКА и "Спартака", предположив, что судья может неосознанно повлиять на результат встречи.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Гурцкая обратил внимание на то, что принципиальный матч двух столичных клубов, конкурирующих с "Зенитом", доверили судье из Санкт-Петербурга.

"Меня очень сильно смутило назначение судьи на этот матч. То, что поставили питерского судью… На матч двух московских команд, которые борются с "Зенитом", поставили Левникова", — заявил агент.

По мнению Гурцкая, встреча может завершиться вничью. При этом он предположил, что арбитр будет подсознательно способствовать такому исходу.

Агент также назвал "Спартак" наиболее сыгранной командой с сильнейшим нападением, однако выразил уверенность, что футболисты ЦСКА смогут воспользоваться проблемами красно-белых в обороне.

Матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" состоится 25 октября. Начало — в 16:00 мск.

Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"

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