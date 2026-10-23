Гурцкая заподозрил неладное в назначении судьи на дерби ЦСКА — "Спартак"

"Меня очень сильно смутило назначение судьи на этот матч. То, что поставили питерского судью… На матч двух московских команд, которые борются с "Зенитом", поставили Левникова", — заявил агент.
По мнению Гурцкая, встреча может завершиться вничью. При этом он предположил, что арбитр будет подсознательно способствовать такому исходу.
Агент также назвал "Спартак" наиболее сыгранной командой с сильнейшим нападением, однако выразил уверенность, что футболисты ЦСКА смогут воспользоваться проблемами красно-белых в обороне.
Матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" состоится 25 октября. Начало — в 16:00 мск.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"