Мостовой объяснил, почему он не станет тренером

"Почему не стану тренером? Время, годы.Меня часто спрашивают: "Александр, когда?" А я говорю: "Ребят, когда?" Если в 50 лет меня уже никто не брался приглашать, то сейчас тем более. К тому же наши места занимают люди, которые футбол видели с Останкинской телебашни. А мы их не подсиживаем - хотя многие в нашем футболе так делают", - сказал Мостовой TACC.
Во время карьеры игрока Александр Мостовой выступал за московский "Спартак", французский "Страсбур", испанскую "Сельту", португальскую "Бенфику" и другие клубы. Он является двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубков Португалии и СССР.
В начале весны 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Он отмечал, что будет размышлять только над вариантами из РПЛ.