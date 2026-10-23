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Мостовой объяснил, почему он не станет тренером

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал, что не рассчитывает стать тренером и объяснил почему.
Фото: Telegram-канал Александра Мостового
Александр Мостовой отметил, что на клубы назначают главными тренерами людей, которые не имеют ничего общего с футболом.

"Почему не стану тренером? Время, годы.
Меня часто спрашивают: "Александр, когда?" А я говорю: "Ребят, когда?" Если в 50 лет меня уже никто не брался приглашать, то сейчас тем более. К тому же наши места занимают люди, которые футбол видели с Останкинской телебашни. А мы их не подсиживаем - хотя многие в нашем футболе так делают", - сказал Мостовой TACC.

Во время карьеры игрока Александр Мостовой выступал за московский "Спартак", французский "Страсбур", испанскую "Сельту", португальскую "Бенфику" и другие клубы. Он является двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубков Португалии и СССР.

В начале весны 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Он отмечал, что будет размышлять только над вариантами из РПЛ.

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