Альба вспомнил, что повлияло на его решение возглавить "Родину"

"Какой разговор у нас был с владельцем клуба Ломакиным? Был очень интересный разговор. После него я заинтересовался, в том чтобы тренировать "Родину".Видно, что Ломакин - футбольный человек. Понимает, что он хочет. Разговор был интересным - поэтому я здесь", - сказал Альба "Чемпионату".
Джонатан Альба был назначен главным тренером московской "Родины" 8 октября. Соглашение испанского специалиста с командой рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 3 матча, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.