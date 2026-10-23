Альба вспомнил, что повлияло на его решение возглавить "Родину"

Главный тренер "Родины" Джонатан Альба рассказал, после чего он заинтересовался тем, чтобы тренировать клуб.

Фото: ФК "Родина"

"Какой разговор у нас был с владельцем клуба Ломакиным? Был очень интересный разговор. После него я заинтересовался, в том чтобы тренировать "Родину".