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Альба вспомнил, что повлияло на его решение возглавить "Родину"

Главный тренер "Родины" Джонатан Альба рассказал, после чего он заинтересовался тем, чтобы тренировать клуб.
Фото: ФК "Родина"
Испанский специалист рассказал, что захотел работать в московском клубе после разговора с владельцем.

"Какой разговор у нас был с владельцем клуба Ломакиным? Был очень интересный разговор. После него я заинтересовался, в том чтобы тренировать "Родину".
Видно, что Ломакин - футбольный человек. Понимает, что он хочет. Разговор был интересным - поэтому я здесь", - сказал Альба "Чемпионату".

Джонатан Альба был назначен главным тренером московской "Родины" 8 октября. Соглашение испанского специалиста с командой рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 3 матча, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

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