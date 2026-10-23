Булыкин назвал фаворита в матче ЦСКА - "Спартак": выглядят получше

"На бумаге фаворитом является "Спартак", потому что они выиграли последний матч, а ЦСКА уступил. Будет очень боевая игра, многих устроит ничья, но красно-белые выглядят получше.У ЦСКА есть шансы за счет самоотдачи и реализации моментов. У команды хорошие футболисты, которые могут убежать. Если они забьют, то "Спартаку" будет сложно, но сейчас у ЦСКА из-за поражения от "Динамо" настроение уже не такое радостное", - сказал Булыкин Metaratings.
В воскресенье, 25 октября, состоится центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и "Спартаком". Встреча пройдет на домашнем поле красно-синих - "ВЭБ Арене". Начало - в 16:00 по московскому времени.
На данный момент подопечные Хуана Карседо занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда Дмитрия Игдисамова располагается на 4-й строчке.