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Булыкин назвал фаворита в матче ЦСКА - "Спартак": выглядят получше

Бывший игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин ответил, кого считает фаворитом в предстоящем московском дерби.
Фото: ФК "Спартак"
Дмитрий Булыкин считает, что красно-белые выглядят сильнее перед матчем с "армейцами". Он отметил, что ЦСКА может победить за счет характера, хорошей реализации и футболистов, которые могут убежать от соперника.

"На бумаге фаворитом является "Спартак", потому что они выиграли последний матч, а ЦСКА уступил. Будет очень боевая игра, многих устроит ничья, но красно-белые выглядят получше.
У ЦСКА есть шансы за счет самоотдачи и реализации моментов. У команды хорошие футболисты, которые могут убежать. Если они забьют, то "Спартаку" будет сложно, но сейчас у ЦСКА из-за поражения от "Динамо" настроение уже не такое радостное", - сказал Булыкин Metaratings.

В воскресенье, 25 октября, состоится центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и "Спартаком". Встреча пройдет на домашнем поле красно-синих - "ВЭБ Арене". Начало - в 16:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Хуана Карседо занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда Дмитрия Игдисамова располагается на 4-й строчке.

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