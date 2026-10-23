"Ахмат" - "Оренбург": стартовые составы на игру 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Оренбурга" на встречу 12-го тура чемпионата России.

Фото: официальный сайт РПЛ

Сегодня, 23 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и "Оренбургом". Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.



На данный момент хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков. Гости располагаются на 8-й строчке с 13 баллами в своем активе.

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Оренбург